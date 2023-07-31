"Московский патруль": более 15 тысяч самокатчиков оштрафовали за несоблюдение ПДД

Этим летом только в столице были оштрафованы более 15 тысяч человек передвигавшихся на электросамокатах и несоблюдающих правила дорожного движения.



Кроме того, у приложений появляются и черные списки бывших самокатчиков. В сервисах аренды у 7 тысяч пользователей заблокировали аккаунты.

Этой весной электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности, их движение регулируют специальные знаки, разгоняться можно только до 25 километров в час, а в пешеходных зонах скорость должна быть еще ниже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

