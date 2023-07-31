"Московский патруль": грузовик врезался в автомобиль с двумя детьми на западе Москвы

На западе столицы произошла дорожная авария, среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, водитель желтого грузовика въехал в автомобиль премиум-класса марки Bentley, когда тот собирался поворачивать на парковку.

После удара Bentley вынесло на встречную полосу, он врезался в мимо проезжающий Volkswagen.

Отмечается, что в салоне Bentley находились два ребенка и водитель, их госпитализировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

