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31 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": грузовик врезался в автомобиль с двумя детьми на западе Москвы

"Московский патруль": грузовик врезался в автомобиль с двумя детьми на западе Москвы

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На западе столицы произошла дорожная авария, среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, водитель желтого грузовика въехал в автомобиль премиум-класса марки Bentley, когда тот собирался поворачивать на парковку.

После удара Bentley вынесло на встречную полосу, он врезался в мимо проезжающий Volkswagen.

Отмечается, что в салоне Bentley находились два ребенка и водитель, их госпитализировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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