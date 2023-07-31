"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, застрелившему кассира офиса микрозаймов

Московский городской суд вынес приговор мужчине по имени Дмитрий Перевозчиков, его обвиняют в убийстве кассира в отделении микрозаймов. После того, как он застрелил женщину, мужчина начал обыскивать шкафы и искать деньги, которые по итогу не нашел.

Что стало причиной такой жестокости? Надолго ли мужчина отправится в тюрьму – в эфире телеканала Москва 24.

