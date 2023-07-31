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31 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мужчину, избившего посетителя клуба, отправили под домашний арест

"Московский патруль": мужчину, избившего посетителя клуба, отправили под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест мужчину, который избил посетителя ночного клуба в центре Москвы. Драка был зафиксирована камерами видеонаблюдения.

На кадрах видно, как несколько, вероятно, нетрезвых людей что-то обсуждают возле входа в заведение, после чего один наносит другому удар ногой по лицу. После мужчина снова замахивается на лежащего пострадавшего.

В итоге пострадавшего мужчину госпитализировали, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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