"Московский патруль": мужчину, избившего посетителя клуба, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест мужчину, который избил посетителя ночного клуба в центре Москвы. Драка был зафиксирована камерами видеонаблюдения.



На кадрах видно, как несколько, вероятно, нетрезвых людей что-то обсуждают возле входа в заведение, после чего один наносит другому удар ногой по лицу. После мужчина снова замахивается на лежащего пострадавшего.

В итоге пострадавшего мужчину госпитализировали, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

