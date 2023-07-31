31 июля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": мужчину, избившего посетителя клуба, отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест мужчину, который избил посетителя ночного клуба в центре Москвы. Драка был зафиксирована камерами видеонаблюдения.
На кадрах видно, как несколько, вероятно, нетрезвых людей что-то обсуждают возле входа в заведение, после чего один наносит другому удар ногой по лицу. После мужчина снова замахивается на лежащего пострадавшего.
В итоге пострадавшего мужчину госпитализировали, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.