"Московский патруль": спецназ задержал граждан, организовавших канал для мигрантов

На юго-востоке Москвы бойцы спецназа задержали бизнесменов, которые, предположительно, организовали канал для незаконных мигрантов.

На кадрах оперативной съемки видно, как силовики зашли в общежитие на Волжском бульваре.

В одной из комнат правоохранители обнаружили двух жильцов, которые, по оперативным данным, готовили ненастоящие документы иностранцам для проживания в России. Один из них на допросе сознался в содеянном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

