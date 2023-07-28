Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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28 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": спецназ задержал граждан, организовавших канал для мигрантов

"Московский патруль": спецназ задержал граждан, организовавших канал для мигрантов

"Московский патруль": у мужчины изъяли более тысячи бутылок нелегального алкоголя

"Московский патруль": в столице задержали мужчину, нашедшего 1 млн рублей на улице

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На юго-востоке Москвы бойцы спецназа задержали бизнесменов, которые, предположительно, организовали канал для незаконных мигрантов.

На кадрах оперативной съемки видно, как силовики зашли в общежитие на Волжском бульваре.

В одной из комнат правоохранители обнаружили двух жильцов, которые, по оперативным данным, готовили ненастоящие документы иностранцам для проживания в России. Один из них на допросе сознался в содеянном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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