"Московский патруль": в столице задержали мужчину, нашедшего 1 млн рублей на улице

Мужчина нашел миллион рублей на дороге и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, его задержали как подозреваемого в краже.

Отмечается, что машина выехала с одной из парковок города, водитель которой забыл на ее крыше пакет с деньгами. Какое-то время пакет лежал на дороге, позже его подобрала компания мужчин.

Подняв находку, один из них обнаружил в свертке денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из общежитий в Мукомольном проезде задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в столице. Он успел потратить часть денег.

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