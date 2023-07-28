Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали мужчину, нашедшего 1 млн рублей на улице

"Московский патруль": в столице задержали мужчину, нашедшего 1 млн рублей на улице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ЧП в Таганроге

Новости часа: РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Москву

Минимум 10 квартир повреждены в жилом доме в Таганроге после ЧП с ракетой

Военный эксперт оценил положение в Таганроге после взрыва

Потолок обрушился в кафе на Цветном бульваре

Житель Таганрога рассказал о ситуации в городе после взрыва

РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Подмосковье – МИД

Новости часа: ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября

Мужчина нашел миллион рублей на дороге и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, его задержали как подозреваемого в краже.

Отмечается, что машина выехала с одной из парковок города, водитель которой забыл на ее крыше пакет с деньгами. Какое-то время пакет лежал на дороге, позже его подобрала компания мужчин.

Подняв находку, один из них обнаружил в свертке денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из общежитий в Мукомольном проезде задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в столице. Он успел потратить часть денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика