27 июля, 21:35Общество
"Московский патруль": начальник УВД РФ по СВАО рассказал о делах, раскрытых спустя 23 года
Начальник УВД РФ по северо-восточному административному округу Москвы Константин Строганов, рассказал о восьми раскрытых, только в этом году, убийствах, совершенных в 2000-х годах.
Он ответил на вопросы о самых резонансных преступлениях и рассказал, как сотрудникам правоохранительных органов удается обеспечивать безопасность граждан на такой большой территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль