Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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27 июля, 21:35

Общество

"Московский патруль": начальник УВД РФ по СВАО рассказал о делах, раскрытых спустя 23 года

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Начальник УВД РФ по северо-восточному административному округу Москвы Константин Строганов, рассказал о восьми раскрытых, только в этом году, убийствах, совершенных в 2000-х годах.

Он ответил на вопросы о самых резонансных преступлениях и рассказал, как сотрудникам правоохранительных органов удается обеспечивать безопасность граждан на такой большой территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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