27 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": столичный суд арестовал мужчину, угрожавшего собачникам
Дорогомиловский суд столицы арестовал на 10 суток Ислама Осмаева, который угрожал расстрелять собак и рассыпать по двору отраву.
По его мнению, гражданам с собаками нельзя выходить из подъезда и гулять во дворе дома. По словам жителей жилищного комплекса, Осмаев нанял несколько человек, которые помогали ему угрожать людям с питомцами.
Жильцы дома уже написали заявление в полицию на Осмаева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль