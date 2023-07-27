"Московский патруль": столичный суд арестовал мужчину, угрожавшего собачникам

Дорогомиловский суд столицы арестовал на 10 суток Ислама Осмаева, который угрожал расстрелять собак и рассыпать по двору отраву.

По его мнению, гражданам с собаками нельзя выходить из подъезда и гулять во дворе дома. По словам жителей жилищного комплекса, Осмаев нанял несколько человек, которые помогали ему угрожать людям с питомцами.

Жильцы дома уже написали заявление в полицию на Осмаева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

