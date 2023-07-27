"Московский патруль": ФСБ раскрыла коррупционную схему закупки комплексов разминирования

ФСБ РФ и служба собственной безопасности Росгвардии раскрыли мошенническую схему на 227 миллионов рублей при закупке комплексов разминирования "Аракс" по завышенной стоимости.

Отмечается, что стоимость оборудования по документам намеренно завышалась. Сколько человек участвовало в масштабных хищениях выясняют сотрудники Главного военного следственного управления СК России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

