"Московский патруль": Мосгорсуд приговорил экс-судью Кондрат к 9 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат. Уголовное дело за посредничество в даче взятки в 50 тысяч долларов было возбуждено лично председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Через полгода после этого уже Верховный суд санкционировал ее арест.

Судом подтверждено, что осенью 2020 года Кондрат предложила своей коллеге Елене Махалкиной, которая прежде была ее помощницей, вынести решение за вознаграждение. На тот момент к Кондрат, обратились некие лица, готовые заплатить 50 тысяч долларов за вынесение решения о не привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц в рамках дела о банкротстве, которое рассматривала Махалкина.

Передача денег состоялась в октябре того же года, во дворе дома Кондрат, ее задержали с поличным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

