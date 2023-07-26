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26 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала мошенников, укравших 5 млн у пенсионерки

"Московский патруль": полиция задержала мошенников, укравших 5 млн у пенсионерки

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в дистанционной афере, они смогли украсть 5 миллионов и потратить их.

Согласно версии следствия, пожилая женщина доверилась мужчинам по телефону и оформила на себя многомиллионный кредит, после чего передала все сбережения злоумышленникам.

Звонивший сообщил, что на ее имя мошенниками оформляется кредит и для того, чтобы их задержать, требуется ее помощь, на что она согласилась. Выполняя указание звонивших, она оформила на себя кредит в одном из банков, затем обналичила денежные средства и на Большой Грузинской улице передала их ненастоящему сотруднику.

Полицейские вычислили злоумышленников по местам проживания. Ими оказались двое мужчин, которые уже заключены под стражу, и женщина, которую, по решению суда, отправили под домашний арест. Расследование продолжается.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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