"Московский патруль": суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на подчиненного

В Перовском суде Москвы заместителю директора столичного автосалона Илье Маклецову, который по версии следствия, расправился со своим подчиненным, избрали меру пресечения.

После застолья, он нанес рабочему больше десятка ножевых ранений, но в суде обвиняемый заявил, что это было самообороной. Мужчине теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

