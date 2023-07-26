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26 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на подчиненного

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на подчиненного

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В Перовском суде Москвы заместителю директора столичного автосалона Илье Маклецову, который по версии следствия, расправился со своим подчиненным, избрали меру пресечения.

После застолья, он нанес рабочему больше десятка ножевых ранений, но в суде обвиняемый заявил, что это было самообороной. Мужчине теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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