"Московский патруль": полицейские задержали грабителей, устроивших ненастоящее ДТП

Полицейские задержали двух мужчин, которые организовали "подставное" ДТП на трассе М-4 "Дон", после чего избили водителя автомобиля и украли у него 11 миллионов рублей.

Предварительно установлено, что на 153-м километре дороги злоумышленники на двух автомобилях догнали иномарку и спровоцировали аварию, затем избили водителя и, угрожая ножом, отобрали у него крупную сумму денег, мобильный телефон и видеорегистратор, после чего скрылись.

За разбойное нападение мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. На время расследования их отправили под арест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

