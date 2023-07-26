"Московский патруль": ФСБ РФ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники ФСБ РФ ликвидировал подпольную нарколабораторию в Подмосковье, контроль за которой велся с территории Украины.

Правоохранители провели штурм дачного участка в городском округе Шатуре. В доме, по оперативным данным, было развито изготовление наркотических средств.

Было изъято больше полусотни килограммов производного вещества и 4 тонны наркосодержащей жидкости. Фигуранты уже отправлены под арест, им грозит пожизненное лишение свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

