26 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": два водителя подрались после ДТП
В подмосковных Мытищах произошло ДТП, после которого водители вступили в конфликт, что привело к госпитализации одного из них. По данным следствия, нападавший избил оппонента рукояткой пистолета.
Подозреваемый вины в отделе полиции не отрицал и уверял что ни разу не пользовался пистолетом по назначению. У него также было разрешение на пистолет.
По его версии, агрессивное поведение было спровоцировано пострадавшим, который распылил перцовый баллончик и напал на детей подозреваемого.
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