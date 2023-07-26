"Московский патруль": два водителя подрались после ДТП

В подмосковных Мытищах произошло ДТП, после которого водители вступили в конфликт, что привело к госпитализации одного из них. По данным следствия, нападавший избил оппонента рукояткой пистолета.

Подозреваемый вины в отделе полиции не отрицал и уверял что ни разу не пользовался пистолетом по назначению. У него также было разрешение на пистолет.

По его версии, агрессивное поведение было спровоцировано пострадавшим, который распылил перцовый баллончик и напал на детей подозреваемого.

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