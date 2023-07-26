Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": два водителя подрались после ДТП

"Московский патруль": два водителя подрались после ДТП

"Московский патруль": во Внуково таможенники обнаружили контрабанду бриллиантов

Число заразившихся лихорадкой денге в Таиланде возросло до 5 тысяч человек

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: ВСУ выпустили 23 "натовских" снаряда по Донецку и Макеевке

Москвичам рассказали о ситуации с лесными пожарами в Турции

В Москве из-за ливней затопило десятки машин

Верхняя часть строительного крана загорелась и рухнула в центре Нью-Йорка

В Техасе мужчина разбил стекло своего внедорожника, чтобы спасти ребенка

Более 10 человек пострадали в результате лесного пожара недалеко от Лиссабона – СМИ

В подмосковных Мытищах произошло ДТП, после которого водители вступили в конфликт, что привело к госпитализации одного из них. По данным следствия, нападавший избил оппонента рукояткой пистолета.

Подозреваемый вины в отделе полиции не отрицал и уверял что ни разу не пользовался пистолетом по назначению. У него также было разрешение на пистолет.

По его версии, агрессивное поведение было спровоцировано пострадавшим, который распылил перцовый баллончик и напал на детей подозреваемого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика