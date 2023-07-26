"Московский патруль": во Внуково таможенники обнаружили контрабанду бриллиантов

В аэропорту Внуково таможенники обнаружили бриллианты в нижнем белье пассажира. Инспекторы остановили 39-летнего гражданина, прилетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов, при прохождении зеленого коридора. Отсканировав его багаж, сотрудники таможни заметили больше десяти коробок с различными электронными гаджетами и 40 сертификатов на драгоценные камни.

Выяснилось, что тайник с бриллиантами пассажир оборудовал в своем нижнем белье. Драгоценности были упакованы в три полимерных пакета, обмотанных скотчем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

