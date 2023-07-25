25 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в подмосковном Королеве задержали трех предполагаемых наркокурьеров
В подмосковном городе Королеве полиция задержала троих предполагаемых наркокурьеров с крупной партией запрещенных веществ.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, в части изъятых веществ находятся порошки, которые содержат в своем составе наркотические средства – мефедрон, N-метилэфедрон и метамфетамин. Остальной порошок массой не менее 10 килограммов был направлен на экспертизу.
Трое предполагаемых сбытчиков, по решению Королевского суда, заключены под стражу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль