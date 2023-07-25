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25 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в подмосковном Королеве задержали трех предполагаемых наркокурьеров

"Московский патруль": в подмосковном Королеве задержали трех предполагаемых наркокурьеров

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В подмосковном городе Королеве полиция задержала троих предполагаемых наркокурьеров с крупной партией запрещенных веществ.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, в части изъятых веществ находятся порошки, которые содержат в своем составе наркотические средства – мефедрон, N-метилэфедрон и метамфетамин. Остальной порошок массой не менее 10 килограммов был направлен на экспертизу.

Трое предполагаемых сбытчиков, по решению Королевского суда, заключены под стражу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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