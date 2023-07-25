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25 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": инженера ТЦ "Времена года" отправили под домашний арест

"Московский патруль": инженера ТЦ "Времена года" отправили под домашний арест

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Пресненский суд Москвы отправил главного инженера столичного торгового центра "Времена года", где в результате прорыва трубы погибли четыре человека, под домашний арест. Именно 39-летний Евгений Боткин, как установили следователи, работал в компании, у которой был заключен контракт с ТЦ на обслуживание коммуникаций.

При этом во время ЧП специалисты не могли перекрыть воду несколько часов из-за вещей в технических помещениях и отсутствия документации на инженерные сети.

Цокольный этаж здания, где располагались супермаркет и фудкорт, быстро затопило горячей водой. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Также в самом торговом центре после аварии зафиксирована критическая концентрация аммиака. По предварительным данным, утечка ядовитого вещества произошла в цеху холодильного оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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