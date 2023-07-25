"Московский патруль": работники СК, МВД и ФСБ отпраздновали день сотрудников следствия

Работники следственного комитета, профильных подразделений МВД и ФСБ 25 июля отмечают день сотрудников следствия. Правоохранители празднуют этот день раскрытием различных преступлений, например, недавно им удалось вскрыть банковские ячейки, в которых находилось большое количество наличных денег. На одной их упаковок была надпись: "Лене Блиновской".

До этого стало известно, что у блогера и ее супруга были найдены сотни миллионов рублей. По уголовному делу в отношении Блиновской из ущерба в 900 миллионов рублей в настоящий момент возмещено 50 миллионов рублей.

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