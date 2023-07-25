"Московский патруль": полиция задержала грабителя, избившего девушку и укравшего телефон

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали грабителя, который напал на молодую девушку, избил ее и украл мобильный телефон.

Предварительно установлено, что на Красносельской улице в подземном переходе мужчина неожиданно напал на девушку, он нанес потерпевшей несколько ударов в область головы, выхватил мобильный телефон и убежал. Девушка обратилась в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

