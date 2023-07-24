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24 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": задержан подозреваемый по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года"

"Московский патруль": задержан подозреваемый по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года"

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В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели людей в торговом центре "Времена года". Обвинение предъявлено главному инженеру Евгению Боткину, который отвечал за коммуникации.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова сообщила, что в настоящее время с Боткиным проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Евгения Боткина обвиняют в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которые повлекли гибель людей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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