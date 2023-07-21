Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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21 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала мужчин, которые украли бытовку

"Московский патруль": полиция задержала мужчин, которые украли бытовку

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Полиция задержала мужчин, которые украли бытовку и перевозили ее на грузовом автомобиле. На одном из перекрестков машину зафиксировала камера видеонаблюдения. С помощью этой записи оперативники и вышли на след подозреваемых.

Как оказалось, друзья работали в компании по соседству от стройки, где находился вагончик. Они решили пробраться на территорию и украсть бытовку.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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