"Московский патруль": полиция задержала мужчин, которые украли бытовку

Полиция задержала мужчин, которые украли бытовку и перевозили ее на грузовом автомобиле. На одном из перекрестков машину зафиксировала камера видеонаблюдения. С помощью этой записи оперативники и вышли на след подозреваемых.

Как оказалось, друзья работали в компании по соседству от стройки, где находился вагончик. Они решили пробраться на территорию и украсть бытовку.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.