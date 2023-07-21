Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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21 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала угонщика такси в столице

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Заезду на украденном автомобиле такси помешал столб. Столичные полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в угоне машины.

Инспекторы ДПС предложили пройти ему тест на состояние алкогольного опьянения. Он оказался положительным. Незадолго до задержания мужчина сел в открытую машину такси и воспользовался ключами, оставленными в замке зажигания. Пьяный угонщик не справился с управлением и влетел в светофор.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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