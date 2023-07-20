"Московский патруль": женщин, выдающих себя за сотрудниц Пенсионного фонда, задержали

В Дмитрове задержали двух женщин, которые выдавали себя за сотрудниц Пенсионного фонда. По данным следствия, сообщницы зашли в квартиру к пенсионерке и заявили, что они работницы госорганизации и обменивают старые купюры на новые.

Доверчивая пожилая женщина принесла 100 тысяч рублей. В этот момент одной из предполагаемых аферисток внезапно стало плохо, и она попросила стакан воды. Воспользовавшись ситуацией, женщины спешно покинули квартиру, однако не смогли убежать дальше дверей подъезда.

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