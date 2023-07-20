"Московский патруль": более 500 происшествий с электросамокатами произошло с начала года

Более 500 происшествий с электросамокатами произошло с начала этого года. Такие данные приводят в МВД.

Проблема актуальна и для столицы, где количество любителей покататься на двухколесном гаджете с каждым годом только увеличивается. На проблему обратили внимание в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

