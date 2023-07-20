"Московский патруль": в столице раскрыли убийство 11-летнего школьника

Столичные следователи и оперативники раскрыли убийство 11-летнего школьника, который накануне ушел из дома и не вернулся.

Опубликованы последние кадры, на которых подростка в синей майке и черных брюках видели живым. Рядом с ним был подозреваемый, которому исполнилось 12 лет. По версии следствия, именно он расправился со своим товарищем в парке, после чего сбросил тело в колодец.

Подробности о происшествии – в сюжете телеканала Москва 24.

