Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в столице раскрыли убийство 11-летнего школьника

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Столичные следователи и оперативники раскрыли убийство 11-летнего школьника, который накануне ушел из дома и не вернулся.

Опубликованы последние кадры, на которых подростка в синей майке и черных брюках видели живым. Рядом с ним был подозреваемый, которому исполнилось 12 лет. По версии следствия, именно он расправился со своим товарищем в парке, после чего сбросил тело в колодец.

Подробности о происшествии – в сюжете телеканала Москва 24.

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