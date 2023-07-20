"Московский патруль": около 2 млн рублей исчезли из кассы в стоматологии Москвы

Около двух миллионов рублей исчезли из кассы одной из стоматологических клиник в центре Москвы. Оперативникам удалось задержать подозреваемого в краже.

С помощью записи с камеры наблюдения полицейские выяснили, что в помещение пробрался неизвестный и вытащил из сейфа крупную сумму. Ему удалось подобрать код охранной сигнализации. Вероятного вора задерживали вместе с бойцами спецназа.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

