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20 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": около 2 млн рублей исчезли из кассы в стоматологии Москвы

"Московский патруль": около 2 млн рублей исчезли из кассы в стоматологии Москвы

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Около двух миллионов рублей исчезли из кассы одной из стоматологических клиник в центре Москвы. Оперативникам удалось задержать подозреваемого в краже.

С помощью записи с камеры наблюдения полицейские выяснили, что в помещение пробрался неизвестный и вытащил из сейфа крупную сумму. Ему удалось подобрать код охранной сигнализации. Вероятного вора задерживали вместе с бойцами спецназа.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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