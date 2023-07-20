"Московский патруль": суд изолировал подростка, ударившего отдыхающего в Парке Горького

Суд изолировал от общества подростка, который исподтишка ударил отдыхающего в Парке Горького. Как минимум два ближайших месяца фигурант уголовного дела о хулиганстве проведет в СИЗО.

Во время заседания 16-летний обвиняемый извинился перед потерпевшим. Однако сказал, что защищал честь некой дамы. Правда на кадрах, снятых друзьями подростка, никакой девушки не было.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.