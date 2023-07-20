Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд изолировал подростка, ударившего отдыхающего в Парке Горького

"Московский патруль": суд изолировал подростка, ударившего отдыхающего в Парке Горького

Движение по перекрытому участку трассы "Таврида" возобновили в Крыму

Автомобиль застрял на трамвайных путях на улице Панфилова в столице

Пожар на улице Генерала Глаголева в столице локализовали

Пожар на улице Генерала Глаголева локализовали

Пожар произошел в Москве на улице Берзарина

ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников

Пожар на электроподстанции "Ахштырь" в Сочи локализован

Электроподстанция загорелась в Сочи

Захарова заявила, что Запад не заметил атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей

Суд изолировал от общества подростка, который исподтишка ударил отдыхающего в Парке Горького. Как минимум два ближайших месяца фигурант уголовного дела о хулиганстве проведет в СИЗО.

Во время заседания 16-летний обвиняемый извинился перед потерпевшим. Однако сказал, что защищал честь некой дамы. Правда на кадрах, снятых друзьями подростка, никакой девушки не было.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиясудывидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика