20 июля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": суд изолировал подростка, ударившего отдыхающего в Парке Горького
Суд изолировал от общества подростка, который исподтишка ударил отдыхающего в Парке Горького. Как минимум два ближайших месяца фигурант уголовного дела о хулиганстве проведет в СИЗО.
Во время заседания 16-летний обвиняемый извинился перед потерпевшим. Однако сказал, что защищал честь некой дамы. Правда на кадрах, снятых друзьями подростка, никакой девушки не было.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль