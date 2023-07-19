19 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": фигурантов по делу телеграм-канала "Кремлевская прачка" арестовали
В Москве арестовали администраторов телеграм-канала "Кремлевская прачка". По данным оперативников, они поставили на поток сбор денег с героев своих "расследований".
Как считает следствие, под видом новостей задержанные публиковали ложную информацию, которая порочила честь и достоинство известных персон. Для удаления информации они требовали деньги. Средства администраторы принимали исключительно в криптовалюте на анонимные электронные кошельки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.