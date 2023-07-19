"Московский патруль": фигурантов по делу телеграм-канала "Кремлевская прачка" арестовали

В Москве арестовали администраторов телеграм-канала "Кремлевская прачка". По данным оперативников, они поставили на поток сбор денег с героев своих "расследований".

Как считает следствие, под видом новостей задержанные публиковали ложную информацию, которая порочила честь и достоинство известных персон. Для удаления информации они требовали деньги. Средства администраторы принимали исключительно в криптовалюте на анонимные электронные кошельки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

