Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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19 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": фигурантов по делу телеграм-канала "Кремлевская прачка" арестовали

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В Москве арестовали администраторов телеграм-канала "Кремлевская прачка". По данным оперативников, они поставили на поток сбор денег с героев своих "расследований".

Как считает следствие, под видом новостей задержанные публиковали ложную информацию, которая порочила честь и достоинство известных персон. Для удаления информации они требовали деньги. Средства администраторы принимали исключительно в криптовалюте на анонимные электронные кошельки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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