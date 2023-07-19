"Московский патруль": в Басманный суд доставили одного из самых разыскиваемых преступников

В Басманный суд Москвы доставили одного из самых разыскиваемых преступников по линии Интерпола. К рассмотрению уголовного дела по существу готовится Джаббар Юсифи, который является вероятным киллером и участником криминальных разборок за рубежом.

Несколько лет он находился в международном розыске. Поймать его смогли столичные инспекторы ГИБДД в марте этого года. Его задержали после того, как, находясь за рулем авто, он не остановился по сигналу инспекторов ДПС. Кадры этого преследования оказались в распоряжении нашей программы.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

