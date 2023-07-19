"Московский патруль": полиция задержала торговцев инъекциями смерти

Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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19 июля, 21:35

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Столичные полицейские задержали вероятных участников преступной группировки, которые торговали опасными для здоровья препаратами.

В наручниках оказались шестеро подозреваемых в незаконном обороте лекарственных средств. Судя по названию, препарат используют в косметологии для проведения омолаживающих процедур. Однако он не зарегистрирован в России. По неофициальным каналам в Россию он был доставлен из Восточной Азии через курьерскую службу.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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