"Московский патруль": в ГД планируют ужесточить наказание для следственных изоляторов

В Госдуме планируют ужесточить наказание для посетителей колоний и следственных изоляторов, которые снабжают заключенных и арестованных телефонами. Если поправки примут, то такие помощники могут получить не только внушительный штраф, но и отправиться в колонию.

Законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения режима уже внесли на рассмотрение. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

