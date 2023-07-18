Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": вор-рецидивист предстанет перед судом в Химках

"Московский патруль": вор-рецидивист предстанет перед судом в Химках

"Московский патруль": суд отправил под арест водителя, сбившего людей в Электростали

Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста потребуется свыше 1 млрд

Квартира загорелась в районе Даниловского рынка в Москве

Пожарные потушили загоревшиеся мусорные контейнеры на севере Москвы

Более 3 тыс автомобилей проехали через материк до Крыма после атаки на мост

Новости часа: в ФСБ заявили о готовившемся теракте на ГЭС в Угличе

Более 3 тыс автомобилей проехали через материк до Крыма после теракта на мосту

ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области

В Абхазии во время сильных ливней пропала россиянка

В подмосковных Химках перед судом предстанет вор-рецидивист, маскировавшийся под болельщика.

В июне 2019 во время баскетбольного матча он проник в раздевалку одной из команд, чтобы обчистить карманы и сумки спортсменов, пока те были заняты игрой. Однако он не учел того, что в пустом помещении за ним наблюдала видеокамера. Добычей стали деньги и дорогие наручные часы. Общая сумма ущерба составила полтора миллиона рублей.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика