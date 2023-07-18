"Московский патруль": вор-рецидивист предстанет перед судом в Химках

В подмосковных Химках перед судом предстанет вор-рецидивист, маскировавшийся под болельщика.



В июне 2019 во время баскетбольного матча он проник в раздевалку одной из команд, чтобы обчистить карманы и сумки спортсменов, пока те были заняты игрой. Однако он не учел того, что в пустом помещении за ним наблюдала видеокамера. Добычей стали деньги и дорогие наручные часы. Общая сумма ущерба составила полтора миллиона рублей.



Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

