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18 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд отправил под арест водителя, сбившего людей в Электростали

"Московский патруль": суд отправил под арест водителя, сбившего людей в Электростали

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В подмосковной Электростали суд отправил под арест водителя, который в минувшие выходные сбил двоих человек, переходивших дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП погибла женщина, а мужчина получил тяжелейшие травмы. После столкновения у полицейских больше всего вопросов возникло к владельцу автомобиля. Он не попытался оказать помощь пострадавшим. Задержать водителя удалось в одном из дворов. Выяснилось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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