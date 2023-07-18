"Московский патруль": суд отправил под арест водителя, сбившего людей в Электростали

В подмосковной Электростали суд отправил под арест водителя, который в минувшие выходные сбил двоих человек, переходивших дорогу в неположенном месте.



В результате ДТП погибла женщина, а мужчина получил тяжелейшие травмы. После столкновения у полицейских больше всего вопросов возникло к владельцу автомобиля. Он не попытался оказать помощь пострадавшим. Задержать водителя удалось в одном из дворов. Выяснилось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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