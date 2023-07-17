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17 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали поджигающего машины автовора

"Московский патруль": полицейские задержали поджигающего машины автовора

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В столице полицейские задержали вероятного автовора, который поджигал машины. Одно из криминальных путешествий с жарким финалом сняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как злоумышленник сначала катался по востоку Москвы на украденной машине, а потом заехал во двор, припарковался и через некоторое время покинул салон. В этот момент машина вспыхнула. Жители соседних домов вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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