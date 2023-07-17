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17 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": смертельная авария произошла в подмосковной Электростали

"Московский патруль": смертельная авария произошла в подмосковной Электростали

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Следователи разбираются в деталях смертельной аварии в подмосковной Электростали. Один пешеход погиб, второй получил тяжелейшие травмы.

Машина на огромной скорости снесла людей, переходивших дорогу в неположенном месте. Однако у силовиков много вопросов к владельцу авто, который покинул место аварии и не попытался оказать помощь пострадавшим.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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