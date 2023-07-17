17 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": смертельная авария произошла в подмосковной Электростали
Следователи разбираются в деталях смертельной аварии в подмосковной Электростали. Один пешеход погиб, второй получил тяжелейшие травмы.
Машина на огромной скорости снесла людей, переходивших дорогу в неположенном месте. Однако у силовиков много вопросов к владельцу авто, который покинул место аварии и не попытался оказать помощь пострадавшим.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль