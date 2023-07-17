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17 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": производство наркотиков маскировали под дачный отдых

"Московский патруль": производство наркотиков маскировали под дачный отдых

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Производство наркотиков маскировали под дачный отдых. В Талдомском городском округе Подмосковья полицейские остановили нелегальный цех по производству запрещенных веществ.

Во время обыска правоохранительные органы обнаружили пластиковую тару с порошком коричневого цвета, бочку на 150 литров и 18 емкостей различного объема с химическими жидкостями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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