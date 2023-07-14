14 июля, 21:30Общество
"Московский патруль": УМВД Королева возглавило рейтинг Подмосковья по раскрываемости
Одни из лидеров по раскрываемости преступлений в Подмосковье – управление МВД Королева. В суд там было направлено больше 800 уголовных дел.
Корреспондент телеканала Москва 24 Даниил Сухоручко провел с патрульным экипажем весь день и лично убедился, что полицейские там работают четко.
Какие технологии помогают правоохранителям в розыске преступников? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль