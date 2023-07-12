"Московский патруль": крупный пожар произошел в подмосковной деревне Кривцово

В Солнечногорском районе Московской области пожарным чудом удалось спасти от огня целую деревню. Все началось с возгорания бесхозных построек рядом с Кривцово. Огонь охватил 3 тысячи квадратных метров с сараями. Сотрудники МЧС сделали все возможное, чтобы пламя не перекинулось на жилые дома.

Теперь прокуратура выясняет причины ЧП. Мог ли это быть умышленный поджог? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

