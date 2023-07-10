"Московский патруль": в Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура

Кидался на автомобили и царапал прохожих. В Москве сотрудники Росгвардии поймали лемура.

Он был испуган, а потому вел себя агрессивно. Уже в отделе зверек пришел в себя и спокойно принимал угощение с рук.

Кто потерял животное, установить пока не удалось. С этим теперь будут разбираться представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

