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10 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура

"Московский патруль": в Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура

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Кидался на автомобили и царапал прохожих. В Москве сотрудники Росгвардии поймали лемура.

Он был испуган, а потому вел себя агрессивно. Уже в отделе зверек пришел в себя и спокойно принимал угощение с рук.

Кто потерял животное, установить пока не удалось. С этим теперь будут разбираться представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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