10 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура
Кидался на автомобили и царапал прохожих. В Москве сотрудники Росгвардии поймали лемура.
Он был испуган, а потому вел себя агрессивно. Уже в отделе зверек пришел в себя и спокойно принимал угощение с рук.
Кто потерял животное, установить пока не удалось. С этим теперь будут разбираться представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль