"Московский патруль": в Подмосковье пресекли контрабанду почти двух тонн крабов

Почти две тонны крабов не добрались до пункта назначения в одной из стран Ближнего Востока. В Московской области сотрудники пограничной службы пресекли контрабанду членистоногих. У их владельцев не оказалось соответствующих документов, что дает основания считать груз нелегальным.

При обыске у подозреваемых также нашли 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, около 10 килограммов пантов марала и, предположительно, скелет тигра. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

