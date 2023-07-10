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10 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье пресекли контрабанду почти двух тонн крабов

"Московский патруль": в Подмосковье пресекли контрабанду почти двух тонн крабов

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Почти две тонны крабов не добрались до пункта назначения в одной из стран Ближнего Востока. В Московской области сотрудники пограничной службы пресекли контрабанду членистоногих. У их владельцев не оказалось соответствующих документов, что дает основания считать груз нелегальным.

При обыске у подозреваемых также нашли 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, около 10 килограммов пантов марала и, предположительно, скелет тигра. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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