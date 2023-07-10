"Московский патруль": подмосковная клиника помогала легализовывать мигрантов с Украины

В Подмосковье задержали руководителей частной клиники, которые с помощью поддельных документов выписывали для мигрантов с Украины справки, помогавшие им легализоваться в России. Под видом пациентов с редкими заболеваниями они тайно жили в России, нарушая закон.

Сколько человек воспользовались этой лазейкой и перебрались с родины в РФ с помощью недобросовестных врачей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

