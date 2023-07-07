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07 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемого в краже

"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемого в краже

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже.

С камер наблюдения видно, как мужчина идет с пустой корзиной для продуктов. Он направился к алкогольным напиткам и забрал с собой бутылку игристого. Уже на выходе из магазина на пути злоумышленника встал охранник, который потребовал, чтобы алкоголь был оплачен на кассе. Мужчина решил, что ему не нужно платить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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