"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемого в краже

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже.

С камер наблюдения видно, как мужчина идет с пустой корзиной для продуктов. Он направился к алкогольным напиткам и забрал с собой бутылку игристого. Уже на выходе из магазина на пути злоумышленника встал охранник, который потребовал, чтобы алкоголь был оплачен на кассе. Мужчина решил, что ему не нужно платить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.