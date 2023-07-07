"Московский патруль": полиция выявила более 20 нелегальных мигрантов

Больше 20 мигрантов, которые находились на территории столицы нелегально, обнаружили полицейские.

Они провели рейд на одном из строительных объектов на северо-востоке Москвы. В отношении иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Двоих нелегалов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Остальные будут обязаны самостоятельно покинуть Россию.

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