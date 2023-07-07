07 июля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция выявила более 20 нелегальных мигрантов
Больше 20 мигрантов, которые находились на территории столицы нелегально, обнаружили полицейские.
Они провели рейд на одном из строительных объектов на северо-востоке Москвы. В отношении иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Двоих нелегалов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Остальные будут обязаны самостоятельно покинуть Россию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль