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07 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция выявила более 20 нелегальных мигрантов

"Московский патруль": полиция выявила более 20 нелегальных мигрантов

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Больше 20 мигрантов, которые находились на территории столицы нелегально, обнаружили полицейские.

Они провели рейд на одном из строительных объектов на северо-востоке Москвы. В отношении иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Двоих нелегалов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Остальные будут обязаны самостоятельно покинуть Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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