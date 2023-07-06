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06 июля, 21:35

Общество

"Московский патруль": таможенники Шереметьево не пропустили 11 ювелирных украшений девушки

"Московский патруль": таможенники Шереметьево не пропустили 11 ювелирных украшений девушки

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В Шереметьево пассажирка, прилетевшая из Дубая, после прохождения зеленого коридора лишилась своих украшений. По словам девушки, они не прошли таможенный контроль.

В стоп-листе оказались 11 ювелирных украшений: серьги и браслеты со вставками из бриллиантов и топазов. Золотые и серебренные цепочки, кольца и подвески именитых брендов. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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обществовидеоАлексей Целищев
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