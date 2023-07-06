"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

В Москве задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты. Молодой человек нашел ее на одной из улиц столицы.

Вместо того, чтобы вернуть потерю в банк или отнести в полицию, он решил как можно быстрее закупиться. Мужчина побывал в нескольких продуктовых магазинах, где оплачивал не только свои покупки, но и помогал знакомым. В итоге молодой человек совершил 52 операции на общую сумму в 40 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".