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06 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

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В Москве задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты. Молодой человек нашел ее на одной из улиц столицы.

Вместо того, чтобы вернуть потерю в банк или отнести в полицию, он решил как можно быстрее закупиться. Мужчина побывал в нескольких продуктовых магазинах, где оплачивал не только свои покупки, но и помогал знакомым. В итоге молодой человек совершил 52 операции на общую сумму в 40 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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