"Московский патруль": в Подмосковье возбудили дело после падения неисправного аттракциона

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после падения тележки неисправного аттракциона с высоты.

Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Вагончики с детьми проходили очередную волну, когда крепления одного из прицепов не удержали элемент конструкции и тележка перевернулась. Две девочки упали и оказались под кабинкой.

Подробнее – в программе "Московский патруль".