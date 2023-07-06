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Новости

06 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье возбудили дело после падения неисправного аттракциона

"Московский патруль": в Подмосковье возбудили дело после падения неисправного аттракциона

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В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после падения тележки неисправного аттракциона с высоты.

Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Вагончики с детьми проходили очередную волну, когда крепления одного из прицепов не удержали элемент конструкции и тележка перевернулась. Две девочки упали и оказались под кабинкой.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлексей Целищев
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