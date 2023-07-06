06 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье возбудили дело после падения неисправного аттракциона
В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после падения тележки неисправного аттракциона с высоты.
Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Вагончики с детьми проходили очередную волну, когда крепления одного из прицепов не удержали элемент конструкции и тележка перевернулась. Две девочки упали и оказались под кабинкой.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль