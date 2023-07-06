"Московский патруль": почти 200 нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковных Химках

Почти 200 нелегальных мигрантов, которые трудились на строительных объектах, обнаружили полицейские в подмосковных Химках.

Операция была проведена сотрудниками миграционного подразделения и бойцами спецназа. Полицейские выявили 180 нарушений режима пребывания на территории России. Иностранцы работали незаконно. Правоохранители обратили внимание на то, что некоторые мигранты предъявили подозрительные документы, отличающиеся от оригинала.

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