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06 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": почти 200 нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковных Химках

"Московский патруль": почти 200 нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковных Химках

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Почти 200 нелегальных мигрантов, которые трудились на строительных объектах, обнаружили полицейские в подмосковных Химках.

Операция была проведена сотрудниками миграционного подразделения и бойцами спецназа. Полицейские выявили 180 нарушений режима пребывания на территории России. Иностранцы работали незаконно. Правоохранители обратили внимание на то, что некоторые мигранты предъявили подозрительные документы, отличающиеся от оригинала.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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