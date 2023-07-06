06 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": почти 200 нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковных Химках
Почти 200 нелегальных мигрантов, которые трудились на строительных объектах, обнаружили полицейские в подмосковных Химках.
Операция была проведена сотрудниками миграционного подразделения и бойцами спецназа. Полицейские выявили 180 нарушений режима пребывания на территории России. Иностранцы работали незаконно. Правоохранители обратили внимание на то, что некоторые мигранты предъявили подозрительные документы, отличающиеся от оригинала.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль