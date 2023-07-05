"Московский патруль": почти тонну наркотиков и реагентов нашли в разных регионах РФ

Почти тонну сильнодействующих наркотиков и реагентов обнаружили сотрудники полиции в Подмосковье и других регионах России.

Масштабная операция прошла еще зимой, но об успехах стало известно сегодня на заседании Государственного антинаркотического комитета с участием главы МВД России Владимира Колокольцева.

Мероприятие состоялось в столице. Как полицейские борются с наркобаронами и их помощниками? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.