05 июля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": пять дней ареста получил водитель BMW за пренебрежение ПДД
Пять суток ареста по решению суда получил 25-летний Георгий Санакоев, который накануне дрифтовал на перекрестке в центре Москвы.
Пренебрежение правилами дорожного движения сняли очевидцы. На кадрах красная BMW в центре перекрестка нарезает круги на глазах у десятков свидетелей. Спустя сутки водитель уже рассказывал о своих действиях полицейским.
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