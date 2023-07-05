"Московский патруль": пять дней ареста получил водитель BMW за пренебрежение ПДД

Пять суток ареста по решению суда получил 25-летний Георгий Санакоев, который накануне дрифтовал на перекрестке в центре Москвы.

Пренебрежение правилами дорожного движения сняли очевидцы. На кадрах красная BMW в центре перекрестка нарезает круги на глазах у десятков свидетелей. Спустя сутки водитель уже рассказывал о своих действиях полицейским.

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