Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": пять дней ареста получил водитель BMW за пренебрежение ПДД

"Московский патруль": пять дней ареста получил водитель BMW за пренебрежение ПДД

"Московский патруль": председателя коллегии судей Подмосковья по боксу арестовали

Водитель получил пять суток ареста за дрифт в центре Москвы

Новости часа: сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам колонии

Два человека погибли после камнепада в Индии

Новости часа: названы возможные причины ЧП с теплоходом в Ярославле

Сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам лишения свободы

Пожарные локализовали огонь на складе с покрышками в Петербурге

Новости часа: московских водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за грозы и дождя

Новости часа: Собянин пригласил жителей столицы на Московский урбанистический форум

Пять суток ареста по решению суда получил 25-летний Георгий Санакоев, который накануне дрифтовал на перекрестке в центре Москвы.

Пренебрежение правилами дорожного движения сняли очевидцы. На кадрах красная BMW в центре перекрестка нарезает круги на глазах у десятков свидетелей. Спустя сутки водитель уже рассказывал о своих действиях полицейским.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика